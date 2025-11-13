14:39  13 листопада
13 листопада 2025, 14:45

Хотів допомогти товаришу: на Вінниччині відправили за ґрату чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови

13 листопада 2025, 14:45
Ілюстративне фото
У Вінницькій області розглянули справу щодо чоловіка, якого обвинувачували в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Стало відомо, що вирішив суд

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegoNews.

Житель прикордонного населеного пункту домовився зі своїм знайомим про незаконне переправлення через річку Дністер до Республіки Молдова поза пунктом пропуску. При цьому він обіцяв показати "безпечний маршрут" та допомогти.

Суд першої інстанції призначив чоловіку три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням — встановивши іспитовий строк два роки. Проте прокуратура оскаржила вирок, який, на їхню думку, був надто м'який.

Апеляційний суд змінив покарання: чоловік отримав три роки реального позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше судили вчителя з Львівської області. Він організував схему для незаконного перетину кордону. За його словами, допомогу йому запропонував прикордонник, якого він зустрів на відпочинку.

