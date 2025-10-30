17:43  30 октября
30 октября 2025, 17:59

В Ладыжине Винницкой области объявили трехдневный траур за девочкой, которую убили россияне

30 октября 2025, 17:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В Ладыжинской общине Винницкой области объявили три дня траура после гибели 7-летней Дианы в результате обстрела города Россией

Об этом говорит RegioNews со ссылкой на секретаря Ладыжинского городского совета Александра Коломийца.

Скарга продлится с 31 октября по 2 ноября 2025 года. В эти дни будут приспущены государственные флаги Украины по всей территории общины. Отменят развлекательные и праздничные мероприятия и соответствующие программы на радио.

Городские власти выразили искренние соболезнования семье девочки и вечную память Диане.

Напомним, в ночь на 30 октября Винницкая область оказалась под массированной вражеской атакой. Были зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры, домов и автомобилей. Семилетняя Диана находилась в тяжелом состоянии и впоследствии скончалась.

