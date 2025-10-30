У Ладижині на Вінниччині оголосили триденну жалобу за дівчинкою, яку вбили росіяни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Ладижинській громаді Вінницької області оголосили три дні жалоби після загибелі 7-річної Діани внаслідок обстрілу міста Росією

Про це розповідає RegioNews із посиланням на секретаря Ладижинської міської ради Олександра Коломійця.

Жалоба триватиме з 31 жовтня по 2 листопада 2025 року. В ці дні будуть приспущені державні прапори України на всій території громади. Скасують розважальні та святкові заходи, а також відповідні програми на радіо.

Міська влада висловила щирі співчуття родині дівчинки та вічну пам’ять Діані.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Було зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, будинків та автомобілів. Семирічна Діана перебувала у важкому стані і згодом померла.