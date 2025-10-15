11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 13:29

Жительница Винницы второй раз пыталась вывезти мужчину за границу

15 октября 2025, 13:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пограничники разоблачили фейковые супруги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники обнаружили жительницу Винницы, предположительно пытавшуюся незаконно вывезти мужчину за границу посредством заключения брака.

Также в ходе проверки выяснилось, что для женщины с инвалидностью это не первая "свадебная миссия": в августе 2023 она заключила брак с другим мужчиной, также жителем Винницкой области, а через месяц уже выехала с ним за границу. Вскоре после этого пара развелась, а мужчина в Украину так и не вернулся.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и сообщили об этом правоохранителям.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали 37-летнего мужчину, который пытался переплыть Днестр. За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчине придется заплатить немалый штраф.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область ГПСУ граница пограничники супруги
В Винницкой области пограничники оформили первый рейс поезда "Киев – Бухарест"
10 октября 2025, 20:59
В Винницкой области задержали мужчину за попытку незаконного вывоза 29-летнего знакомого
10 октября 2025, 20:31
В Винницкой области проректор университета "скрыла" от декларирования 3 дома, 4 земельных участка и почти 4 млн грн
09 октября 2025, 22:14
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
15 октября 2025, 15:23
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
15 октября 2025, 15:10
Население Украины ежегодно сокращается на 300 тысяч
15 октября 2025, 14:48
На Днепропетровщине женщина пришла в гости к знакомому и украла его карточку
15 октября 2025, 14:45
В Одесской области медик требовал 2000 долларов от военнослужащего за признание его ограниченно пригодным
15 октября 2025, 13:50
Завербовали через интернет-игру: в Одессе судили мужчину, работавшего на россиян
15 октября 2025, 13:35
В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
15 октября 2025, 13:04
В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте
15 октября 2025, 12:53
В Запорожье мужчина купил почти миллион авто, которого не существует
15 октября 2025, 12:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »