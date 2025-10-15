Жительница Винницы второй раз пыталась вывезти мужчину за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники обнаружили жительницу Винницы, предположительно пытавшуюся незаконно вывезти мужчину за границу посредством заключения брака.

Также в ходе проверки выяснилось, что для женщины с инвалидностью это не первая "свадебная миссия": в августе 2023 она заключила брак с другим мужчиной, также жителем Винницкой области, а через месяц уже выехала с ним за границу. Вскоре после этого пара развелась, а мужчина в Украину так и не вернулся.

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и сообщили об этом правоохранителям.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали 37-летнего мужчину, который пытался переплыть Днестр. За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчине придется заплатить немалый штраф.