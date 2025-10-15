11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
15 жовтня 2025, 13:29

Жителька Вінниці вдруге намагалась вивезти чоловіка за кордон

15 жовтня 2025, 13:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прикордонники викрили фейкове подружжя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, в автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники виявили жительку Вінниці, котра ймовірно намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон за допомогою укладення шлюбу.

Також в ході перевірки з’ясувалось, що для жінки з інвалідністю це не перша "весільна місія": у серпні 2023 року вона уклала шлюб з іншим чоловіком, також мешканцем Вінницької області, а через місяць вже виїхала з ним за кордон. Невдовзі після цього пара розлучилась, а чоловік в Україну так і не повернувся.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і повідомили про це правоохоронців.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали 37-річного чоловіка, який намагався переплисти Дністер. За спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіку доведеться сплатити чималий штраф.

