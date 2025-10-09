15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 22:14

В Винницкой области проректор университета "скрыла" от декларирования 3 дома, 4 земельных участка и почти 4 млн грн

09 октября 2025, 22:14
иллюстративное фото: из открытых источников
Национальное агентство по предотвращению коррупции в сентябре завершило 75 полных проверок деклараций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЭП.

Как отмечается, у проректора Винницкого национального аграрного университета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 8 млн грн.

В частности, должностница "скрыла" от декларирования собственные три дома, четыре земельных участка, инвестицию в строительство квартиры площадью более 107 кв.м. в г. Виннице за 1,4 млн. грн.

Также были скрыты доходы в совокупном размере 3,7 млн грн, полученные на собственные банковские счета, в том числе из неустановленных источников.

Напомним, в Винницкой области экскеровщика горнодобывающего предприятия подозревают в неуплате 27 млн грн. За это дело принялись в Офисе Генерального прокурора.

