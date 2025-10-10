В Винницкой области пограничники оформили первый рейс поезда "Киев – Бухарест"
10 октября, на железнодорожной станции «Могилев-Подольский» пограничники осуществили оформление поезда «Киев-Бухарест», впервые отправившегося в столицу Румынии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Теперь поезд будет курсировать ежедневно.
Пассажирами дебютного рейса, оформленными на выезд, стали 50 человек, преимущественно граждане Украины.
"Новое направление обеспечивает еще одну удобную железнодорожную артерию между Украиной и странами ЕС, расширяя возможности для путешествий, туризма и деловых контактов", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что между Украиной и Румынией с 10 октября начнет курсировать новый ежедневный поезд сообщением "Киев – Бухарест".
