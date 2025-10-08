В Винницкой области отец четырех детей пытался незаконно пересечь границу

фото: ГПСУ

В пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники обнаружили 29-летнего винничанина, решившего выехать за границу, спрятавшись под вещами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях на выезд из Украины прибыл микроавтобус Volkswagen. В салоне находились женщина и четверо детей. Среди детских вещей под подушками скрывался еще один пассажир – глава семейства.

"Имея все основания для законного выезда за границу, мужчина не обновил военно-учетные документы и попытался обойти пограничный контроль", – говорится в сообщении.

Как следствие, горе-отцу запретили выезд за границу. Теперь его ждет визит в ТЦК и немалый штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, в конце сентября в Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за 7000 долларов призывника в Молдову. Теперь переправителю грозит до 9 лет заключения.