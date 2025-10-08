11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 13:22

В Винницкой области отец четырех детей пытался незаконно пересечь границу

08 октября 2025, 13:22
фото: ГПСУ
В пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники обнаружили 29-летнего винничанина, решившего выехать за границу, спрятавшись под вещами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях на выезд из Украины прибыл микроавтобус Volkswagen. В салоне находились женщина и четверо детей. Среди детских вещей под подушками скрывался еще один пассажир – глава семейства.

"Имея все основания для законного выезда за границу, мужчина не обновил военно-учетные документы и попытался обойти пограничный контроль", – говорится в сообщении.

Как следствие, горе-отцу запретили выезд за границу. Теперь его ждет визит в ТЦК и немалый штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, в конце сентября в Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за 7000 долларов призывника в Молдову. Теперь переправителю грозит до 9 лет заключения.

