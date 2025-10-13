На Вінниччині прикордонники затримали 37-річного чоловіка, який намагався переплисти Дністер

фото: ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 37-річного жителя Полтавщини під час спроби незаконного перетину кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Щоб подолати річку чоловік придбав гумовий каяк та весло. Попри погодні умови та сильну течію, він наважився на ризиковану подорож.

Втім дістатись берега сусідньої країни йому не вдалося – прикордонники оперативно виявили та затримала порушника ще на початку запливу.

За спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіку доведеться сплатити чималий штраф.

