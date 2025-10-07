21:59  07 октября
07 октября 2025, 21:15

В Виннице задержан 51-летний мужчина за угон дорогостоящего автомобиля LEXUS

07 октября 2025, 21:15
Фото: Прокуратура Украины
Мужчину задержали после угона элитного автомобиля, полиция устанавливает все обстоятельства дела

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд в Виннице арестовал мужчину, подозреваемого в угоне дорогого автомобиля. По ходатайству прокурора Винницкой окружной прокуратуры мера пресечения была назначена без права внесения залога. Речь идет о транспортном средстве, стоимость которого превышает 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что предусматривает уголовную ответственность по части 3 статьи 289 УК Украины.

Согласно данным следствия, автомобиль марки "LEXUS" принадлежит 40-летнему жителю города. Он оставил автомобиль на ночь во дворе многоэтажного дома в микрорайоне "Замостье", как делал обычно. Утром владелец обнаружил пропажу автомобиля.

Полицейские впоследствии установили местонахождение угнанного автомобиля и задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Им оказался 51-летний житель Черкасс, ранее привлекавшийся к ответственности за подобные преступления. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с возможностью конфискации имущества.

Досудебное расследование проводит следственное отделение отдела полиции №2 Винницкого районного управления. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена приговором суда.

Ранее сообщалось, на Харьковщине сотрудник похоронного бюро присвоил деньги погибшего военного. Мужчина несколько раз снимал средства с банковской карты, которую должен был передать семье.

