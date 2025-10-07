21:59  07 жовтня
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
20:30  07 жовтня
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
17:59  07 жовтня
Завтра в Україні прогнозують дощі та сильний вітер
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 21:15

У Вінниці затримали 51-річного чоловіка за викрадення дороговартісного автомобіля LEXUS

07 жовтня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Чоловіка затримали після викрадення елітного автомобіля, поліція встановлює всі обставини справи

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд у Вінниці взяв під варту чоловіка, підозрюваного у викраденні дорогого автомобіля. За клопотанням прокурора Вінницької окружної прокуратури запобіжний захід було призначено без права внесення застави. Йдеться про транспортний засіб, вартість якого перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що передбачає кримінальну відповідальність за частиною 3 статті 289 КК України.

За даними слідства, автомобіль марки "LEXUS" належить 40-річному жителю міста. Він залишив автівку на ніч у дворі багатоповерхівки в мікрорайоні "Замостя", як робив зазвичай. Вранці власник виявив, що автомобіль зник.

Поліцейські згодом встановили місце перебування викраденого автомобіля та затримали підозрюваного відповідно до статті 208 КПК України. Ним виявився 51-річний мешканець Черкас, який раніше притягувався до відповідальності за подібні злочини. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років із можливістю конфіскації майна.

Досудове розслідування проводить слідче відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у законному порядку та підтверджена вироком суду.

Раніше повідомлялося, на Харківщині співробітник похоронного бюро привласнив гроші загиблого військового. Чоловік кілька разів знімав кошти з банківської картки, яку мав передати родині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
арешт крадіжка поліція Вінниця угон підозрюваний LEXUS
На Закарпатті двоє молодиків викрали у жінки понад 5100€
07 жовтня 2025, 20:32
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
07 жовтня 2025, 20:30
В Одесі судитимуть 25-річного чоловіка, який намагався спалити квартиру родини військового
07 жовтня 2025, 19:19
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
07 жовтня 2025, 21:59
Підприємство з експорту ягід на Волині ухилилося від податків та ренти на 4,5 млн грн
07 жовтня 2025, 21:00
33-річний чоловік постраждав під час ворожих обстрілів у Нікопольському районі Дніпропетровщини
07 жовтня 2025, 20:47
У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак
07 жовтня 2025, 20:41
На Закарпатті двоє молодиків викрали у жінки понад 5100€
07 жовтня 2025, 20:32
У Дніпрі чоловік вкрав скутер та влаштував втечу від поліції
07 жовтня 2025, 20:30
Гроші на профогляд через "Дію": хто з українців зможе скористатися програмою
07 жовтня 2025, 20:17
На окупованому Запоріжжі палять портрети Путіна: місцеві жителі демонструють позицію
07 жовтня 2025, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Остап Дроздов
Всі блоги »