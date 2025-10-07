Фото: Прокуратура України

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд у Вінниці взяв під варту чоловіка, підозрюваного у викраденні дорогого автомобіля. За клопотанням прокурора Вінницької окружної прокуратури запобіжний захід було призначено без права внесення застави. Йдеться про транспортний засіб, вартість якого перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що передбачає кримінальну відповідальність за частиною 3 статті 289 КК України.

За даними слідства, автомобіль марки "LEXUS" належить 40-річному жителю міста. Він залишив автівку на ніч у дворі багатоповерхівки в мікрорайоні "Замостя", як робив зазвичай. Вранці власник виявив, що автомобіль зник.

Поліцейські згодом встановили місце перебування викраденого автомобіля та затримали підозрюваного відповідно до статті 208 КПК України. Ним виявився 51-річний мешканець Черкас, який раніше притягувався до відповідальності за подібні злочини. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років із можливістю конфіскації майна.

Досудове розслідування проводить слідче відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у законному порядку та підтверджена вироком суду.

Раніше повідомлялося, на Харківщині співробітник похоронного бюро привласнив гроші загиблого військового. Чоловік кілька разів знімав кошти з банківської картки, яку мав передати родині.