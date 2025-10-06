У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали

Фото: Національна поліція

У неділю, 5 жовтня, близько 16:10 до поліції надійшло повідомлення про постріли біля торгового центру у провулку Павла Корнелюка у Вінниці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що між 31-річним місцевим жителем та 21-річним потерпілим стався конфлікт, у ході якого старший чоловік вистрілив із пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику.

Правопорушника затримали у процесуальному порядку, зброю вилучено.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі затримали чоловіка, який стріляв у людей під час конфлікту. Інцидент стався під час конфлікту у дворі приватного будинку, де потерпілий "гостював" у товариша: вони вживали спиртне. Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру.