Фото: полиция

В Житомире задержали мужчина, который стрелял в людей во время конфликта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 27 сентября в полицию поступило сообщение о госпитализации 43-летнего жителя Житомира с огнестрельным ранением ноги.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел во время конфликта во дворе частного дома, где потерпевший "гостил" у товарища: они употребляли спиртное. Во двор вошел незнакомец, который, по его словам, хотел посетить жительницу этого дома. Между ним и присутствующими возник конфликт, во время которого он несколько раз выстрелил из пистолета и скрылся. 43-летний гость получил ранение, его доставили в больницу.

Полиция разыскала 48-летнего стрелка по месту жительства. В его доме изъяли гранату, пистолет и патроны. Все направили на экспертизу.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Также устанавливается происхождение изъятого в рамках открытого производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Мужчине грозит от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, вечером 23 сентября в Житомирской области мужчина во время ссоры с бывшей женой стрелял в ее родственников, которые вмешались в конфликт. Его задержали.