Фото: Вінницька обласна прокуратура

Місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство двох осіб

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Злочин було вчинено способом, небезпечним для життя багатьох людей, що кваліфікується за частиною 2 статті 15 та підпунктами 1 і 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

За інформацією слідства, між 42-річним чоловіком та його знайомими існували давні неприязні стосунки. Конфлікт виник у помешканні одного з потерпілих під час словесної суперечки, яка швидко переросла у бійку. Після отриманих тілесних ушкоджень підозрюваний вирішив застосувати насильство серйознішого рівня і кинув гранату у кімнату.

Правоохоронці вилучили гранату та документи справи

Внаслідок вибуху двоє чоловіків отримали численні осколкові поранення та були госпіталізовані. Наразі слідчі готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідство триває під керівництвом прокуратури

Досудове розслідування триває під керівництвом слідчого відділення поліції № 2 Вінницького районного управління. За законодавством, за такий злочин передбачене покарання від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині чоловік кинув страйкбольну гранату в аптеку. На щастя, ніхто не постраждав.