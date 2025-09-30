15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 сентября
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 19:03

В Киевской области во время пожара на СТО погиб 35-летний местный житель

30 сентября 2025, 19:03
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Борисполе при пожаре на территории станции техобслуживания погиб мужчина, полиция выясняет причины возгорания и обстоятельства трагедии

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Борисполе правоохранители выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина. Инцидент произошел на территории станции технического обслуживания.

Сообщение о возгорании поступило в полицию от спасателей. Согласно предварительной информации, огонь возник в мусорном контейнере, расположенном рядом с металлическим вагончиком, после чего опрокинулся на сооружение. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 35-летнего местного жителя. По предварительным выводам, мужчина погиб из-за отравления угарным газом.

Специалисты ГСЧС проводят экспертизы, после которых полиции передадут окончательные результаты. По факту трагедии следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Правоохранители призывают жителей области быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, ведь даже незначительная неосторожность может привести к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, после ночной атаки дронов-камикадзе в Одесской области враг попал в территорию винного завода. В результате удара разрушены производственный цех и склад готовой продукции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область Борисполь пожар гибель полиция угарный газ
На Прикарпатье ликвидировали масштабный пожар на свалке
30 сентября 2025, 16:13
Стрельба в Житомире: раненый мужчина, нападавшего задержали
30 сентября 2025, 14:42
В Кировоградской области женщина и трехлетний ребенок пострадали от угарного газа
30 сентября 2025, 14:28
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Закарпатье задержали двух подозреваемых в переправке мужчины за 14 500 евро
30 сентября 2025, 19:37
В Запорожье будут судить чиновника, который "раздул" цену на программное обеспечение более чем на миллион гривен
30 сентября 2025, 19:17
В Киеве водитель Mercedes жестоко избил велосипедиста: он оказался подозреваемым в коррупции
30 сентября 2025, 18:55
В Днепре из-за атаки дронов повреждено более 20 автомобилей и 15 зданий
30 сентября 2025, 18:48
В Киеве умерла женщина, раненая в результате российской атаки
30 сентября 2025, 18:35
В Житомирской области во время пожара в доме погибли два человека
30 сентября 2025, 18:28
Инспектора колонии из Херсона признали виновным в государственной измене
30 сентября 2025, 18:15
Расчленил и пытался сжечь: мужа балетмейстера Марии Холодной признали виновным в ее убийстве
30 сентября 2025, 18:01
Путешествие в обмен на доллары: во Львовской области разоблачили дельца, который перевозил мужчин за границу
30 сентября 2025, 17:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »