Фото: Национальная полиция Украины

В Борисполе при пожаре на территории станции техобслуживания погиб мужчина, полиция выясняет причины возгорания и обстоятельства трагедии

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Борисполе правоохранители выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина. Инцидент произошел на территории станции технического обслуживания.

Сообщение о возгорании поступило в полицию от спасателей. Согласно предварительной информации, огонь возник в мусорном контейнере, расположенном рядом с металлическим вагончиком, после чего опрокинулся на сооружение. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 35-летнего местного жителя. По предварительным выводам, мужчина погиб из-за отравления угарным газом.

Специалисты ГСЧС проводят экспертизы, после которых полиции передадут окончательные результаты. По факту трагедии следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Правоохранители призывают жителей области быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, ведь даже незначительная неосторожность может привести к трагическим последствиям.

