17 сентября 2025, 17:45

Предатель в форме: в Винницкой области судили агента РФ, мобилизовавшегося в ВСУ

17 сентября 2025, 17:45
В Винницкой области признали курсанта воинской части виновным в государственной измене. Известно, что он работал на россиян по меньшей мере с прошлого года

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом прошлого года жителя Одессы завербовала российская разведка. После этого он четырежды передал представителю РФ информацию. В частности, это были скриншоты из Google Maps с данными о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Уже в августе 2024 его призвали на службу в ВСУ, и направили курсантом в школу индивидуальной подготовки воинской части. Во время учебы парень снова стал информировать россиян.

Известно, что он также посылал россиянам фото своего паспорта и спрашивал о возможности уехать в РФ и получить там гражданство. Он также выслал копию паспорта своей подруги, говоря, что она согласна сотрудничать. Разоблачили предателя в сентябре 2024 года.

На суде он признал вину сначала не полностью. По его словам, знакомый из Одессы рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины проверяют места на наличие "прилетов" после воздушных тревог и предложил дать свои контакты для получения таких задач. По его словам, он якобы думал, что это не российская разведка с ним связалась, а СБУ.

За предоставление координат прокуратуры получил на банковскую карту 2 тысячи гривен. После мобилизации агент РФ приобрел новую сим-карту и телефон. Позже он все-таки узнал, что общался с российской разведкой. Однако ему пригрозили, что если он не будет выполнять задание, переписку передадут украинским правоохранителям.

Мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к 15 годам с конфискацией всего имущества.

Напомним, ранее разоблачили жителя Николаева, который посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.

16 сентября 2025
07 августа 2025
