13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 15:53

В Сумской области судили "ДНРовца", которого взяли в плен на Курщине

19 августа 2025, 15:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Мужчину, служившего по контракту в "Донецкой народной республике", судили за государственную измену. Известно, что его взяли в плен на территории Курской области РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Местный житель Горловки в июле 2025 года добровольно поступил на военную службу к оккупантам. Он стал членом вооруженного формирования ДНР. Уже в конце января 2023 года его подразделение вошло в Вооруженные силы РФ.

Мужчина служил в должности стрелка. Также известно, что у него есть паспорт "ДНР", выданный так называемой "Миграционной службой ДНР". Уже летом 2023 обвиняемый лечился в Горловке, однако летом 2024 он вернулся на службу. Тогда его передислоцировали в Курскую область, РФ.

Осенью 2024 его взяли в плен Вооруженные Силы Украины. На суде он не отрицал свою вину. Суд назначил изменнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее разоблачили изменников, которые перешли на сторону врага. Один из них еще в 2022 году поступил в так называемую "милицию ЛНР". Там он служил в должности стрелка. Теперь предатель получил тюремный срок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
предательство суд Сумская область
Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:49
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
Харьковская область среди лидеров по "Доступным кредитам 5-7-9%": бизнес получил долю из более чем 52 млрд грн
19 августа 2025, 17:07
В Черкасской области открыли памятник Александру Мациевскому, которого расстреляли за крик "Слава Украине!"
19 августа 2025, 16:59
Масштабный пожар: на Днепропетровщине загорелась свалка
19 августа 2025, 16:45
В Одесской области осудили предателя, который зарабатывал на помощи россиянам
19 августа 2025, 16:30
США не будут отправлять свои войска в Украину
19 августа 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »