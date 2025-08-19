Иллюстративное фото

Мужчину, служившего по контракту в "Донецкой народной республике", судили за государственную измену. Известно, что его взяли в плен на территории Курской области РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Местный житель Горловки в июле 2025 года добровольно поступил на военную службу к оккупантам. Он стал членом вооруженного формирования ДНР. Уже в конце января 2023 года его подразделение вошло в Вооруженные силы РФ.

Мужчина служил в должности стрелка. Также известно, что у него есть паспорт "ДНР", выданный так называемой "Миграционной службой ДНР". Уже летом 2023 обвиняемый лечился в Горловке, однако летом 2024 он вернулся на службу. Тогда его передислоцировали в Курскую область, РФ.

Осенью 2024 его взяли в плен Вооруженные Силы Украины. На суде он не отрицал свою вину. Суд назначил изменнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее разоблачили изменников, которые перешли на сторону врага. Один из них еще в 2022 году поступил в так называемую "милицию ЛНР". Там он служил в должности стрелка. Теперь предатель получил тюремный срок.