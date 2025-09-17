Ілюстративне фото

У Вінницькій області визнали курсанта військової частини винним у державній зраді.. Відомо, що він працював на росіян щонайменше з минулого року

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року жителя Одеси завербувала російська розвідка. Після цього він чотири рази передав представнику РФ інформацію. Зокрема, це були скриншоти з Google Maps з даними про розташування підрозділів Збройних Сил України.

Уже в серпні 2024 року його призвали на службу до ЗСУ, і направили курсантом до школи індивідуальної підготовки військової частини. Під час навчання хлопець знову почав інформувати росіян.

Відомо, що він також надсилав росіянам фото свого паспорта та питав про можливості виїхати до РФ та отримати громадянство там. Він також вислав копію паспорта своєї подруги, кажучи, що вона також згодна співпрацювати. Викрили зрадника у вересні 2024 року.

На суді він визнав вину спочатку частково. За його словами, знайомий з Одеси дав розповів, що співробітники Служби безпеки України перевіряють місця на наявність "прильотів" після повітряних тривог і запропонував дати свої контакти для отримання таких завдань. Тож, за його словами, він нібито думав, що це не російська розвідка з ним зв'язалась, а СБУ.

За надання координатів прокуратури отримав на банківську картку 2 тисячі гривень. Після мобілізації агент РФ придбав нову сім-карту та телефон. Пізніше він все ж дізнався, що спілкувався із російською розвідкою. Проте йому пригрозили, що якщо він не буде виконувати завдання, то переписку передадуть українським правоохоронцям.

Чоловік визнав провину і розкаявся. Його засудили до 15 років з конфіскацією всього майна.

