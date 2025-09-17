12:42  17 вересня
17 вересня 2025, 17:45

Зрадник у формі: на Вінниччині судили агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ

17 вересня 2025, 17:45
Ілюстративне фото
У Вінницькій області визнали курсанта військової частини винним у державній зраді.. Відомо, що він працював на росіян щонайменше з минулого року

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку минулого року жителя Одеси завербувала російська розвідка. Після цього він чотири рази передав представнику РФ інформацію. Зокрема, це були скриншоти з Google Maps з даними про розташування підрозділів Збройних Сил України.

Уже в серпні 2024 року його призвали на службу до ЗСУ, і направили курсантом до школи індивідуальної підготовки військової частини. Під час навчання хлопець знову почав інформувати росіян.

Відомо, що він також надсилав росіянам фото свого паспорта та питав про можливості виїхати до РФ та отримати громадянство там. Він також вислав копію паспорта своєї подруги, кажучи, що вона також згодна співпрацювати. Викрили зрадника у вересні 2024 року.

На суді він визнав вину спочатку частково. За його словами, знайомий з Одеси дав розповів, що співробітники Служби безпеки України перевіряють місця на наявність "прильотів" після повітряних тривог і запропонував дати свої контакти для отримання таких завдань. Тож, за його словами, він нібито думав, що це не російська розвідка з ним зв'язалась, а СБУ.

За надання координатів прокуратури отримав на банківську картку 2 тисячі гривень. Після мобілізації агент РФ придбав нову сім-карту та телефон. Пізніше він все ж дізнався, що спілкувався із російською розвідкою. Проте йому пригрозили, що якщо він не буде виконувати завдання, то переписку передадуть українським правоохоронцям.

Чоловік визнав провину і розкаявся. Його засудили до 15 років з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Миколаєва, який надсилав росіянам адреси, де базувалися українські військовослужбовці й казав, що можна знайти вдалий момент для ударів.

зрада
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
07 серпня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
