На Винниччине из-за баловства со спичками чуть не сгорел дом с детьми

Фото: ГСЧС Винницкой области

В селе Шевченко Хмильницкого района опасные игры с огнем чуть не привели к трагедии, в которой могли пострадать дети

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что трое маленьких детей остались дома без присмотра. Самая младшая, 2-летняя девочка, нашла спички и стала ими играть.

В считанные секунды огонь охватил веранду и быстро опрокинулся на крышу дома. Испуганные дети выбежали во двор.

К счастью, никто не пострадал.

Спасатели еще раз подчеркивают: спички, зажигалки и любые источники огня должны быть вне досягаемости детей.

Напомним, в Тернополе мужчина после конфликта с бывшей супругой поджег ее дом. В результате пожара сгорели двери, огонь частично повредил деревянную лестницу. К счастью, обошлось без жертв.