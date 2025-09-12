На Вінниччині через пустощі з сірниками ледь не згорів будинок із дітьми
У селі Шевченка Хмільницького району небезпечні ігри з вогнем мало не призвели до трагедії, в якій могли постраждати діти
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що троє малих дітей залишилися вдома без нагляду. Наймолодша, 2-річна дівчинка, знайшла сірники та почала ними бавитися.
За лічені секунди вогонь охопив веранду і швидко перекинувся на дах будинку. Перелякані діти вибігли надвір.
На щастя, ніхто не постраждав.
Рятувальники вкотре наголошують: сірники, запальнички та будь-які джерела вогню повинні бути поза досяжністю дітей.
Нагадаємо, у Тернополі чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив її будинок. У результаті пожежі згоріли двері, вогонь частково пошкодив дерев'яні сходи. На щастя, обійшлося без жертв.