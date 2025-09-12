Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Загорелся деревянный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, дом был задымлен. В веранде они обнаружили 72-летнего хозяина без признаков жизни.

Огонь уничтожил диван, повредил пол и вещи домашнего обихода. Огнеборцы не допустили распространения огня на весь дом. Пожар ликвидировали.

Причины возгорания устанавливают специалисты.

