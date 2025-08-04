В Тернополе мужчина после конфликта с бывшей женой поджег ее дом

фото: Национальная полиция

О пожаре в частном доме на одной из улиц Тернополя поступило сообщение на спецлинию полиции в субботу, 2 августа. По словам потерпевшей, вечером неизвестные подожгли входную дверь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители выяснили, что поджог устроил 56-летний житель Тернополя — бывший муж пострадавшей. В ходе проверки стало известно, что между ними возник конфликт. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Фигуранту правоохранители вручили временное запретительное предписание: он не имел права приближаться к заявительнице и ее жилью. Однако мужчина нарушил ограничения и ночью пришел в дом и поджег входную дверь.

В результате пожара сгоревшая дверь огонь частично повредила деревянная лестница. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 28 июля на территории одного из агропредприятий в Чортковском районе Тернопольской области вспыхнула зерносушилка. Была реальная угроза распространения пламени на всю установку, но спасатели оперативно ликвидировали пожар.