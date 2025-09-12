Фото: ГСЧС

Днем 11 сентября в Запорожье загорелся масштабный пожар в одном из районов города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Горело одноэтажное складское помещение. Общая площадь пожара составила 400 кв. метров.

Огонь быстро распространялся из-за большого количества горючих материалов, дыма и высокой температуры. Спасатели работали в специальных аппаратах на сжатом воздухе. Им удалось не допустить переброс пламени на соседние здания и полностью ликвидировать пожар.

К тушению привлекались 54 огнеборцев и 10 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, соответствующими органами ведется расследование.

