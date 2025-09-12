В Запорожье ликвидировали масштабный пожар на складе
Днем 11 сентября в Запорожье загорелся масштабный пожар в одном из районов города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Горело одноэтажное складское помещение. Общая площадь пожара составила 400 кв. метров.
Огонь быстро распространялся из-за большого количества горючих материалов, дыма и высокой температуры. Спасатели работали в специальных аппаратах на сжатом воздухе. Им удалось не допустить переброс пламени на соседние здания и полностью ликвидировать пожар.
К тушению привлекались 54 огнеборцев и 10 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, соответствующими органами ведется расследование.
Напомним, вечером 31 августа в Индустриальном районе Харькова произошел масштабный пожар на предприятии. Огонь охватил оборудование, облицовку и крышу на площади около 900 кв. метров.