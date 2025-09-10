16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 22:24

Стали відомі мотиви убивства двох старшокласників на Вінниччині

10 вересня 2025, 22:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Особиста неприязнь може бути одним із мотивів убивства дітей

Як передає RegioNews, про це прокурор розповів в ефірі телемарафону.

"Одна з версій – особисті неприязні відносини з дітьми. У них до цього у молодшій школі був конфлікт", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що нападник заздалегідь купив ніж-колун, з яким напав на дітей. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому готують підозру за статтею про умисне вбивство.

Нагадаємо, 10 вересня у місті Шаргород Жмеринського району місцевий житель виявив тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Підозрюваним виявився колишній вчитель.

