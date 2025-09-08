В Винницкой области пограничники обнаружили контрабанду MacBook в рейсовом автобусе
В автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники разоблачили попытку незаконного перемещения товаров через границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В ходе осмотра транспортного средства пограничники совместно с таможенниками обратили внимание на нишу над задним крылом автобуса. Как оказалось, среди баннеров, инструментов и буксировочных ремней лежало 30 ноутбуков Apple MacBook.
Незадекларированную компьютерную технику изъяли. По данному факту на 55-летнего водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, в Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя. Он намеревался незаконно пересечь границу, переплыв Днестр в соседнюю Молдову.
