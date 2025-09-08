В Винницкой области пограничники обнаружили контрабанду MacBook в рейсовом автобусе

фото: ГПСУ

В автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники разоблачили попытку незаконного перемещения товаров через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе осмотра транспортного средства пограничники совместно с таможенниками обратили внимание на нишу над задним крылом автобуса. Как оказалось, среди баннеров, инструментов и буксировочных ремней лежало 30 ноутбуков Apple MacBook.

Незадекларированную компьютерную технику изъяли. По данному факту на 55-летнего водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил.

