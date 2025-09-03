15:14  03 сентября
03 сентября 2025, 16:14

Винницкой громаде вернули 967 га водохранилищ и более миллиона гривен от их использования

03 сентября 2025, 16:14
Фото: иллюстративное
Читайте також
Прокуратура Винницкой области вернула громадам ранее используемые незаконно водоемы, обеспечив поступления средств в бюджет и открытый доступ для людей

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуратура Винницкой области обеспечила возврат водных объектов в распоряжение местной громады, восстановив доступ к ценным землям и финансовым поступлениям для бюджета. Восстановление контроля над этими участками позволяет направлять средства на развитие инфраструктуры и социальные нужды, а также гражданам открытый доступ к водоемам.

Речь идет о трех водохранилищах Барской громады – Барском, Новом и Фольваркском, общая площадь которых составляет 967 гектаров. Водохранилище Барское включено в природно-заповедный фонд и является частью орнитологического заказника местного значения "Барский", где насчитывается 20 видов птиц. Эти водоемы имеют экологическую и рекреационную ценность для региона.

Прокуратура установила, что частное предприятие долгое время использовало водоемы для разведения рыбы без соответствующих разрешений, ссылаясь на статус правопреемника ликвидируемого юридического лица. За этот период не уплачивались средства в местный бюджет.

Хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры. Решение уже выполнено, и теперь распоряжение водохранилищами будет осуществлять Барская городская громада, что позволяет обеспечить их законную эксплуатацию и поступления средств на нужды общины.

Ранее сообщалось, актриса Наталья Бабенко описала фильм "2000 метров к Авдеевке" как очень сложный. Лента Мстислава Чернова снималась во время контрнаступления летом 2023 года, когда бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады освобождали село Андреевку.

Винницкая область водохранилище прокуратура
