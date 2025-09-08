Учасницям акції проти ТЦК у Вінниці повідомили про підозру

фото: telegraf.com.ua

Особам, які брали участь в акції проти військовослужбовців біля міського стадіону у Вінниці, повідомлено про підозру

Як передає RegioNews, про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

"Трьом учасницям акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП біля міського стадіону повідомлено про підозру", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через такі дії підозрюваних військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки в умовах особливого періоду.

"Дії громадянок кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України, тобто – підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період та поширення інформації про розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

За скоєне їм загрожує від 5 років в'язниці.

Нагадаємо, на початку серпня у Вінниці через ТЦК сталися масові сутички. Тоді у поліції повідомили, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.