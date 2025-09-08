13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
12:13  08 вересня
Військове авто виїхало на зустрічну: загинув поліцейський, справу розслідує ДБР
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 15:51

Учасницям акції проти ТЦК у Вінниці повідомили про підозру

08 вересня 2025, 15:51
Читайте также на русском языке
фото: telegraf.com.ua
Читайте также
на русском языке

Особам, які брали участь в акції проти військовослужбовців біля міського стадіону у Вінниці, повідомлено про підозру

Як передає RegioNews, про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

"Трьом учасницям акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП біля міського стадіону повідомлено про підозру", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через такі дії підозрюваних військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки в умовах особливого періоду.

"Дії громадянок кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України, тобто – підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період та поширення інформації про розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

За скоєне їм загрожує від 5 років в'язниці.

Нагадаємо, на початку серпня у Вінниці через ТЦК сталися масові сутички. Тоді у поліції повідомили, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область Вінниця ТЦК конфлікт прокуратура
На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
08 вересня 2025, 12:40
На Вінниччині громаді повернули 967 га водосховищ та понад мільйон гривень від їх використання
03 вересня 2025, 16:14
На Вінниччині накрили підпільне виробництво сигарет і алкоголю
01 вересня 2025, 08:23
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Полтавщині комбайн на полі смертельно травмував чоловіка
08 вересня 2025, 15:39
На Одещині киянка на Lexus збила на смерть чоловіка
08 вересня 2025, 15:18
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
08 вересня 2025, 14:59
На Буковині забудовнику оголосили підозру в ухиленні від сплати 5,5 млн грн податків
08 вересня 2025, 14:58
Смертельна ДТП на Прикарпатті: авто вилетіло в кювет та перекинулось, серед загиблих підліток
08 вересня 2025, 14:55
8000 доларів з людини: у Києві судитимуть двох військових, які організували "бізнес" на переправленні ухилянтів
08 вересня 2025, 14:48
Громади можуть отримати до 900 євро на заходи до Європейського тижня мобільності
08 вересня 2025, 14:47
На Волині дві восьмикласниці розбилися на квадроциклі: одна в лікарні
08 вересня 2025, 14:32
Верховна Рада IX скликання: рекорди, виклики та суперечливі рішення
08 вересня 2025, 14:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »