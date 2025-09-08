На Вінниччині прикордонники виявили контрабанду MacBook у рейсовому автобусі
В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили спробу незаконного переміщення товарів через кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Під час огляду транспортного засобу прикордонники спільно з митниками звернули увагу на нішу над заднім крилом автобуса. Як виявилось, серед банерів, інструментів та буксирувальних ременів лежали 30 ноутбуків Apple MacBook.
Незадекларовану комп’ютерну техніку вилучили. За даним фактом на 55-річного водія складено протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника. Він мав намір незаконно перетнути кордон, перепливши Дністер до сусідньої Молдови.
