Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители завершили расследование дела об отравлении клиентов заведения быстрого питания в Калиновке

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 31-летний работник нарушил санитарные нормы при подготовке пищи.

Ранее мужчине предъявили обвинение по ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет заключения.

Напомним, в конце июня в одном из местных кафе в Калиновке 28 человек, среди них девять детей, отравились после употребления шаурмы.