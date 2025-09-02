Массовое отравление шаурмой на Винниччине: полиция завершила расследование дела
Правоохранители завершили расследование дела об отравлении клиентов заведения быстрого питания в Калиновке
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, 31-летний работник нарушил санитарные нормы при подготовке пищи.
Ранее мужчине предъявили обвинение по ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет заключения.
Напомним, в конце июня в одном из местных кафе в Калиновке 28 человек, среди них девять детей, отравились после употребления шаурмы.
