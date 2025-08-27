В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По словам нарушителя, он намеревался незаконно пересечь границу, переплыв Днестр в соседнюю Молдову.

Муж тщательно подошел к подбору снаряжения. Вместо обычной одежды выбрал маскировочный костюм, под который надел гидрокостюм. Также мужчина прихватил и ласты, сложив в тактический рюкзак.

Пограничный наряд обнаружил и задержал его на берегу реки. Теперь ему грозит штраф.

Напомним, в Винницкой области 32-летний мужчина пытался пересечь границу с поддельными документами. После этого мужчину доставили в ТЦК.