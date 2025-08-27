В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 39-летнего жителя Донбасса, пытавшегося незаконно попасть в Молдову
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По словам нарушителя, он намеревался незаконно пересечь границу, переплыв Днестр в соседнюю Молдову.
Муж тщательно подошел к подбору снаряжения. Вместо обычной одежды выбрал маскировочный костюм, под который надел гидрокостюм. Также мужчина прихватил и ласты, сложив в тактический рюкзак.
Пограничный наряд обнаружил и задержал его на берегу реки. Теперь ему грозит штраф.
Напомним, в Винницкой области 32-летний мужчина пытался пересечь границу с поддельными документами. После этого мужчину доставили в ТЦК.
В Винницкой области задержали 22-летнего мужчину, который за 12 тыс. грн помогал переправлять уклонистовВсе новости »
26 августа 2025, 16:22Стрельба в Винницкой области: мужчина открыл огонь по парням 15 и 18 лет
25 августа 2025, 07:14В Винницкой области в пожаре погиб человек
22 августа 2025, 21:36
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Россияне ударили по энергетической и газовой инфраструктуре в шести областях Украины
27 августа 2025, 11:34В Херсоне уничтожили мины-"лепестки", дистанционно разбросанные оккупантами
27 августа 2025, 11:17Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04В Одесской области отменили незаконную аренду двух ставков площадью 73 га
27 августа 2025, 10:57За неповиновение в армии – только тюрьма: Рада хочет отменить условный срок
27 августа 2025, 10:54В Виннице мужчину осудили за длительное издевательство и изнасилование дочери
27 августа 2025, 10:40Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра
27 августа 2025, 10:39СБУ задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на военные объекты в пяти областях
27 августа 2025, 10:19В ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу
27 августа 2025, 10:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »