Фото: pixabay

В суд направили дело в отношении 22-летнего жителя Одесщины, обвиняемого в государственной измене, подготовке теракта, умышленных поджогах, хранении боеприпасов и изготовлении взрывчатки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, парень за деньги помогал россиянам в подрывной деятельности против Украины. Его задачей было поджигать объекты инфраструктуры, чтобы нанести ущерб экономике и безопасности страны.

Позже, когда "надежность" агента проверили, куратор из РФ связался с ним по видео и научил производить взрывчатку для теракта. Парень собрал самодельное взрывное устройство и планировал взорвать его в месте с большим скоплением людей.

Правоохранители вовремя задержали фигуранта. Во время обыска у него изъяли взрывчатку, боеприпасы, гранаты и тротиловые шашки.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Харькове осудили российского агента, взорвавшего авто с военным. В результате взрыва боец ВСУ получил ранения. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.