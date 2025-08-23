Фото: pixabay

Высший совет правосудия отстранил от работы судью Марьинского райсуда Донецкой области Викторию Приходько, которая с апреля этого года работала в Шевченковском райсуде Запорожья

Об этом информирует RegioNews

Приходько будет находиться под круглосуточным домашним арестом как минимум до 12 сентября. По инкриминируемой статье Уголовного кодекса ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Основанием для такого решения стало ходатайство заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко. Судью подозревают в распространении пророссийских нарративов и оправдании вооружённой агрессии России против Украины. Ей инкриминируют статью Уголовного кодекса, которая предусматривает до восьми лет заключения.

В частности, Приходько называла обстрелы Донецка "бредом украинско-нацистской пропаганды", заявляла, что "Киев сам себя обстреливает ради денег", отрицала подрыв Каховской ГЭС и повторяла тезисы о якобы продаже западного оружия на чёрном рынке.

В одной из переписок Приходько утверждала: "В Красноармейске (Покровске) было попадание по местному отелю 'Дружба', в нём располагался штаб и бандеровцы. При этом бандеровская противоракета ПВО С-300 попала в многоэтажку (на видео), несколько человек погибло".

Кроме того, она писала, что "Славянск Россия всё равно заберёт" и другие похожие сообщения. Часть из них Приходько распространяла уже работая в Запорожье.

ВСП приняла решение об отстранении и согласовала применение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

