Готували теракти у Вінниці: двом обвинуваченим загрожує довічне

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

До суду скеровано два обвинувальні акти щодо осіб, яких обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Про це йдеться на сайті Вінницької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Серед обвинувачених – 27-річна мешканка Київщини, яка у березні 2025 року в місті Вінниця, діючи на замовлення російських спецслужб, готувала саморобні вибухові пристрої для закладання на зупинці громадського транспорту.

Інший фігурант – 19-річний житель Житомира. У липні 2025 року він також намагався здійснити теракт у Вінниці, заклавши вибуховий пристрій у дворі багатоповерхівок.

В обох випадках завдяки оперативним діям прокурорів і працівників українських спецслужб злочини вдалося попередити – ніхто з людей не постраждав.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині до суду скерували справу стосовно 22-річного жителя, якого звинувачують у державній зраді, підготовці теракту, умисних підпалах, зберіганні боєприпасів та виготовленні вибухівки.

Раніше у Харкові засудили російського агента, який підірвав авто з військовим. Внаслідок вибуху боєць ЗСУ отримав поранення. Зловмиснику призначили 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.