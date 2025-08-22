В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями

иллюстративное фото: из открытых источников

В Виннице люди собрались на улице Замостенской во время конфликта представителей полиции и мужчины, находившегося в розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "20 минут".

Как отмечается, событие произошло в пятницу, 22 августа, на улице Замостенской после того, как правоохранители пытались задержать находившегося в розыске мужчину.

По информации издания, на место происшествия выехали восемь экипажей полиции, а вокруг собрались сотни человек.

Впоследствии Винницкий областной ТЦК и СП опубликовал заявление о том, что его представители не участвовали в происходящем на тот момент.

Напомним, в начале августа в Виннице из-за ТЦК произошли массовые стычки. К числу людей были применены силовые методы.