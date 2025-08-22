18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 21:20

У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та місцевими жителями

22 серпня 2025, 21:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Вінниці люди зібралися на вулиці Замостянській під час конфлікту представників поліції та чоловіка, який перебував у розшуку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Як зазначається, подія трапилася у п'ятницю, 22 серпня, на вулиці Замостянській після того, як правоохоронці намагалися затримати чоловіка, який перебував у розшуку.

За інформацією видання, на місце події виїхали вісім екіпажів поліції, а навколо зібралися сотні людей.

Згодом Вінницький обласний ТЦК та СП опублікував заяву про те, що його представники не брали участі в подіях на той момент.

Нагадаємо, на початку серпня у Вінниці через ТЦК сталися масові сутички. До людей було застосовано силові методи.

Вінниця ТЦК поліція конфлікт відео
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України
22 серпня 2025, 22:40
НАБУ провело обшуки в СБУ
22 серпня 2025, 22:25
У Києві знову обмежать рух
22 серпня 2025, 22:11
Росіяни завдали ударів по Краматорську
22 серпня 2025, 21:27
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання понад 500 гектарів землі
22 серпня 2025, 20:50
Українки завоювали золото чемпіонату світу з веслування
22 серпня 2025, 20:37
ДТП на Житомирщині: постраждало 9 людей, серед них діти
22 серпня 2025, 20:32
На Волині чоловіка, який бив дружину, взяли під варту
22 серпня 2025, 20:15
Ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави
22 серпня 2025, 20:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
