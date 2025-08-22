У Вінниці стався конфлікт між поліцією, ТЦК та місцевими жителями

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Вінниці люди зібралися на вулиці Замостянській під час конфлікту представників поліції та чоловіка, який перебував у розшуку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Як зазначається, подія трапилася у п'ятницю, 22 серпня, на вулиці Замостянській після того, як правоохоронці намагалися затримати чоловіка, який перебував у розшуку.

За інформацією видання, на місце події виїхали вісім екіпажів поліції, а навколо зібралися сотні людей.

Згодом Вінницький обласний ТЦК та СП опублікував заяву про те, що його представники не брали участі в подіях на той момент.

Нагадаємо, на початку серпня у Вінниці через ТЦК сталися масові сутички. До людей було застосовано силові методи.