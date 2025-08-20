В Украине заработала электронная очередь в ТЦК

фото: Минобороны

В среду, 20 августа, Кабмин окончательно нормировал использование сервиса электронной очереди в ТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Как известно, с мая 2024 система работала в тестовом режиме. Теперь ею смогут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их семьи.

По словам Шмыгаля, электронная очередь должна заменить "живые" очереди под ТЦК, усилить безопасность и упорядочить прием граждан. Также сервис должен ускорить процессы и сделать их удобнее.

"Убираем живые очереди под Центрами комплектования, усиливаем безопасность, ускоряем и упорядочиваем процедуры приема граждан", – сообщил Шмигаль.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмигаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану.