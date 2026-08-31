Принадлежит другу президента: за взрывы на оборонке в Киевской области ответственности не будет - известный волонтер

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В Киевской области в результате взрыва на оборонном предприятии погибли 38 человек. Однако, по мнению известного волонтера, ответственности как после трагедии в Вишневом не будет

Такое мнение высказал руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, передает RegioNews.

Чмут напомнил аналогичный инцидент в Вишневом Киевской области, где в результате российской атаки на склады государственного "Укроборонпрома", расположенные вплотную к жилой застройке, произошла масштабная детонация. Тогда СБУ задержала руководителей оборонного предприятия. В то же время в случае с трагедией в селе Мила, также на Киевщине, волонтер убежден, что реакции не будет, ведь "своих трогать нельзя".

Чмут намекнул, что оборонное предприятие в Мили принадлежит близкому окружению президента Владимира Зеленского. Фактически это подтвердил совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штирлеман, считающийся приближенным к скандальному бизнесмену, другу Зеленскому и главному подозреваемому по делу "Мидас" ("Миндичгейт") Тимуру Миндичу. Штирлеман в комментариях под сообщением Чмута назвал волонтера "подлецом и лжецом".

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Что произошло в Мили

28 августа в результате попадания российского беспилотника на территории предприятия в селе Мила вспыхнул масштабный пожар, началась детонация. В результате чего там погибли 38 человек, еще 52 человека получили ранения.

Повреждены около 300 объектов, из них более 200 частных домов и 14 многоэтажек. Из района эвакуировали около 400 человек, а участок трассы Киев – Чоп временно перекрывали.

Президент Украины называл ситуацию в Мили "недопустимой". Он отмечал, что виновные в нарушении правил хранения боеприпасов должны нести ответственность. Также премьер-министр Сергей Корецкий, комментируя ситуацию в Мили, говорил о том, что "трагедия в Вишневом не стала уроком".

Тимур Миндич и Миндичгейт

В ноябре прошлого года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в энергетическом секторе под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние. Так, частные компании, желавшие в частности сотрудничать с НАЭК "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Сам механизм участники называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытой дверью. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Среди фигурантов скандала, кроме Миндича, на соответствующих пленках антикоррупционных органов фигурирует как "Карлсон", есть:

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Попал на пленки также и бывший министр энергетики Герман Галущенко (в материалах НАБУ фигурирует под прозвищем "Гера"), в частности, из-за которого Миндич сохранял влияние на энергетическую отрасль.

В то же время нардеп Ярослав Железняк добавляет, что, по данным его источников, фигурант "Шмель" на аудиозаписях, обнародованных НАБУ по делу Мидас, – это один из совладельцев компании Fire Point (сейчас уже бывший) Игорь Хмелев, который является также "номинальным владельцем" сети бутиков Kameron, основанной супругой Тимура.

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