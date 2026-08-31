Российский диктатор призвал педагогов объяснять детям причины войны против Украины через призму жестоких законов «пищевой цепи» и выживания сильнейшего

Российский диктатор призвал педагогов объяснять детям причины войны против Украины через призму жестоких законов «пищевой цепи» и выживания сильнейшего

Фото: из открытых источников

С удовольствием рассказал как косатки "лузгают белых медведей"…

Такая вот в больной голове история возникла…

Тот кто рассказал ему эту версию, конечно, среди тех самых, кто подталкивают царя и дальше к эскалации.

Вряд ли от своих шутов он узнает, что косатки не охотятся регулярно на белых медведей. А если такое происходит, то могут и проиграть. На твердом льду – 100%.

Никогда ему не осмелятся сказать и о том, что против кашалота, синего или горбатого кита косатки просто бессильны.

Их могут победить даже меньшие по размеру гринды (черные дельфины). Потому что они очень сплоченные. Ученые зафиксировали, что когда стая гринд приближается, издавая специфические звуки, косатки предпочитают развернуться и быстро отступить.

Так что бункерному не рассказывают обо всей "пищевой цепи"…

В то же время один из соучастников российских военных преступлений Патрушев-старший собрал генералов, чтобы объяснили, почему они пафосно рапортовали о победах, которых не было и занижали потери на фронте (один из результатов визита руководителя ЦРУ в Москву).

Так что сравнивать себя с косаткой конечно пафосно, но на каждую косатку может найтись свой кит, или "на худой конец" – стая гринд.