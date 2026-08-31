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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
31 августа 2026, 10:59

Ложь о победах и мифы о косатках: как в Кремле придумывают реальность

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Фото: из открытых источников
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С удовольствием рассказал как косатки "лузгают белых медведей"…

Такая вот в больной голове история возникла…

Тот кто рассказал ему эту версию, конечно, среди тех самых, кто подталкивают царя и дальше к эскалации.

Вряд ли от своих шутов он узнает, что косатки не охотятся регулярно на белых медведей. А если такое происходит, то могут и проиграть. На твердом льду – 100%.

Никогда ему не осмелятся сказать и о том, что против кашалота, синего или горбатого кита косатки просто бессильны.

Их могут победить даже меньшие по размеру гринды (черные дельфины). Потому что они очень сплоченные. Ученые зафиксировали, что когда стая гринд приближается, издавая специфические звуки, косатки предпочитают развернуться и быстро отступить.

Так что бункерному не рассказывают обо всей "пищевой цепи"…

В то же время один из соучастников российских военных преступлений Патрушев-старший собрал генералов, чтобы объяснили, почему они пафосно рапортовали о победах, которых не было и занижали потери на фронте (один из результатов визита руководителя ЦРУ в Москву).

Так что сравнивать себя с косаткой конечно пафосно, но на каждую косатку может найтись свой кит, или "на худой конец" – стая гринд.

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Украина война РФ диктатор Путин
 
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