Заработок на "дипстрайках": куда на самом деле уходят миллиарды военного бюджета
Тысячеосень дронов. Президент поставил задачу запускать по врагу 1000 дальнобойных дронов дипстрайк в сутки
Тысячеосень дронов. Президент поставил задачу запускать по врагу 1000 дальнобойных дронов дипстрайк в сутки
Сегодня запускается 300. Коэффициент долета – 6-9 процентов. По москве – ноль. Так может надо работать над качеством дронов? Они же кучу денег стоят…
Понятно, что "Файерпоинту" это как мед большой ложкой: долетел дрон или не долетел – неважно. Продано. Увеличение количества дронов в три раза увеличит в три раза доходы производителя. Было три млрд долларов в год прибыли – станет девять…
Но, мне кажется, надо ставить задачу не 1000 дронов в сутки делать, не миллион деревьев запускать, а работать над улучшением ПВО, уничтожать носители КАБов, и сбивать сами КАБы, начать снова бомбить москву…
Может и тысячи дронов не нужно будет. Если делать их ради победы, а не для заработка сверхприбылей.
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