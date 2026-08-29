Тысячеосень дронов. Президент поставил задачу запускать по врагу 1000 дальнобойных дронов дипстрайк в сутки

Тысячеосень дронов. Президент поставил задачу запускать по врагу 1000 дальнобойных дронов дипстрайк в сутки

Поражение НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в РФ, дым от пожара. Фото: Exilenova+

Сегодня запускается 300. Коэффициент долета – 6-9 процентов. По москве – ноль. Так может надо работать над качеством дронов? Они же кучу денег стоят…

Понятно, что "Файерпоинту" это как мед большой ложкой: долетел дрон или не долетел – неважно. Продано. Увеличение количества дронов в три раза увеличит в три раза доходы производителя. Было три млрд долларов в год прибыли – станет девять…

Но, мне кажется, надо ставить задачу не 1000 дронов в сутки делать, не миллион деревьев запускать, а работать над улучшением ПВО, уничтожать носители КАБов, и сбивать сами КАБы, начать снова бомбить москву…

Может и тысячи дронов не нужно будет. Если делать их ради победы, а не для заработка сверхприбылей.