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Виктор Ягун Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ info@regionews.ua
31 августа 2026, 09:40

Директор ЦРУ в Москве: саммит троих или проверка Путина на готовность к миру

31 августа 2026, 09:40
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Россия демонстрирует не готовность завершать войну, а готовность продолжать ее – параллельно торгуясь за более выгодные для себя условия
Россия демонстрирует не готовность завершать войну, а готовность продолжать ее – параллельно торгуясь за более выгодные для себя условия
Иллюстрация: ИИ
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История с тайным визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву становится все более показательной. Axios сообщает, что во время переговоров он предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина – фактически попытаться перезапустить переговорный процесс, зависший еще несколько месяцев назад.

Сам визит это уже не слухи. Его подтвердили и Вашингтон и кремль. 25 августа Ретклифф прилетел в Москву и встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. С Путиным он не встречался, но тот был оперативно информирован о результатах переговоров.

По информации Axios, одной из задач Ретклиффа было выяснить, способны ли руководители российских спецслужб убедить путина вернуться к переговорам при американском посредничестве. Именно в этом контексте и прозвучала идея встречи Трамп – Зеленский – Путин.

Но здесь важно не путать желаемое с действительным: это только предложение. Договоренности о саммите нет. Вашингтон предлагал подобный формат и раньше. Зеленский принципиально не возражал. Отказывался именно путин. На сегодняшний день нет ни его публичного согласия, ни согласованных даты, места или повестки дня.

Киев о переговорах Ретклиффа знал. 28 августа Зеленский подтвердил, что американская сторона проинформировала Украину о серии встреч в Москве, поблагодарил США за "необходимую тональность разговора с Россией" и подчеркнул: Россия должна закончить свою войну.

Но сама миссия директора ЦРУ, похоже, была значительно шире очередной "миротворческой инициативы".

По данным Reuters, в ходе переговоров поднимался вопрос о возможных российских операциях против стран НАТО, а также о поддержке москвой Ирана. Трамп публично преуменьшил значение визита, назвав его "полурутным".

Однако поездки директоров ЦРУ в Москву рутиной точно не являются. Предыдущий известный визит такого уровня состоялся в ноябре 2021 года, когда директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал предупредить кремль накануне войны.

Есть еще одна показательная деталь. AP сообщает, что Вашингтон заблаговременно проинформировал Киев о пребывании американской делегации в Москве и попросил временно воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и части северных районов России до ее отлета. По другим целям украинские удары продолжались.

Это уже дает основания говорить не о готовом "мирном треке", а прежде всего о канале стратегической кризисной коммуникации между Вашингтоном и москвой. И здесь следует смотреть не на дипломатические заявления, а на то, что делает сама россия.

Украинская сторона заявляет о разведывательных данных о подготовке российским командованием нескольких сценариев операций на севере Украины, где среди потенциальных направлений называются Киев и Чернигов. Зеленский сообщил о планах кремля провести после сентябрьских выборов дополнительный набор около 300 тысяч военных и в дальнейшем наращивать армию. Россия увеличивает производство ракет, продолжает массированные воздушные атаки и не демонстрирует никаких признаков подготовки к сворачиванию войны.

Поэтому главный вопрос сегодня не в том, удастся ли посадить Трампа, Зеленского и Путина за один стол. Посадить можно. Вопрос – с чем пути за этот стол придет.

Если с готовностью прекратить огонь, отказаться от ультиматумов и перейти к переговорам о реальном завершении войны – такая встреча имеет смысл.

Если же Россия параллельно готовит новые наступательные операции, мобилизует сотни тысяч людей, наращивает ракетное производство и использует переговоры только как паузу для перегруппировки, саммит превратится в очередной дипломатический спектакль.

Более того, для москвы сама фотография путина рядом с президентами США и Украины уже является политическим призом. Это возможность показать собственному и внешнему миру, что после лет агрессии, оккупации и военных преступлений с ним все равно говорят как с равным.

Именно поэтому Украине важна не самая встреча. Важны условия, на которых она может произойти.

Реальный тест для кремля сегодня очень прост: не слова о "готовности к миру", а прекращение ударов, отказ от максималистских территориальных требований, готовность к механизмам контроля, гарантиям безопасности и ответственности за нарушение договоренностей.

Пока этого нет, визит Рэтклиффа следует воспринимать не как начало мира, а как попытку Вашингтона выяснить, существует ли в кремле вообще точка, с которой может начаться серьезный разговор.

Потому что пока Россия демонстрирует не готовность завершать войну, а готовность продолжать ее – параллельно торгуясь за более выгодные для себя условия.

И именно это сегодня главное.

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Украина Москва саммит президенты Путин Трамп Зеленский Владимир переговоры про мир ЦРУ
 
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