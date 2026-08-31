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31 августа 2026, 20:16

В Одессе из-за халатности инженера на ремонте укрытия в детсаду община потеряла 320 тысяч гривен

31 августа 2026, 20:16
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Фото: Одесская областная прокуратура
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В Одессе инженеру по техническому надзору сообщили о подозрении в служебной халатности во время ремонта укрытия в детском саду

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей городской общине нанесли почти 320 тысяч гривен ущерб.

Пересыпская окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

По материалам следствия, в ноябре 2025 инженер осуществлял технический надзор за капитальным ремонтом подвального помещения детсада в Пересыпском районе Одессы, где обустраивали защитное сооружение гражданской защиты.

Правоохранители установили, что специалист ненадлежаще исполнил свои обязанности. В частности, он не указал подрядчику на выявленные нарушения, не требовал их устранить и согласовал акты выполненных работ, несмотря на недостатки.

Таким образом, инженер фактически осуществил техническую приемку завершенных строительно-монтажных работ, хотя они были выполнены с нарушениями.

В результате таких действий, по данным следствия, Одесской городской общине нанесено почти 320 тысяч гривен ущерба.

Напомним, что в Харьковской области будут судить полтавского бизнесмена. Предприниматель завладел средствами, которые выделялись на строительство укрытия для учащихся.

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