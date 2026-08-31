Забыл, где припарковал: мужчина заявил о "угоне" авто, а полиция нашла его как нарушителя ПДД

Фото: полиция Тернопольской области

В Тернополе патрульные получили сообщение об автомобиле АЗЛК-2141, который был припаркован с нарушением ПДД и мешал проведению аварийных работ

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Инспекторы прибыли на место и во время проверки установили, что автомобиль находится в розыске как угнанный.

Патрульные связались с владельцем авто и сообщили, что его транспортное средство обнаружили на одной из улиц города. Мужчина после этого упомянул обстоятельства и объяснил, что просто забыл, где припарковал автомобиль, и никто его не угонял.

За заведомо ложный вызов специальных служб на гражданина было вынесено постановление по статье 183 КУоАП.

В полиции подчеркивают, что перед сообщением о возможном угоне следует сначала проверить все места, где могли покинуть транспортное средство. Такие сообщения сразу передают всем экипажам полиции, начинающим поиски автомобиля.

Напомним, что Верховный Суд рассмотрел дело несовершеннолетнего из Луцка. Парень угнал авто и спровоцировал ДТП.