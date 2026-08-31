"Езжай на войну": в Познани поляка избили, приняв за украинца

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В польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя, ошибочно приняв его за украинца

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Во время инцидента нападающие выкрикивали оскорбления, упоминали УПА и Степана Бандеру, а также требовали от мужчины "ехать на войну".

По предварительной информации, причиной агрессии стало то, что нападавшие считали потерпевшего гражданином Украины. На самом деле он оказался поляком.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. Детали относительно количества нападавших, состояния потерпевшего и возможных задержаний уточняются.

Как известно, в последнее время в Польше участились случаи нападений и проявлений агрессии по отношению к украинцам.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.