07:38  31 августа
На Запорожье из-за российских атак погибли два человека, еще трое ранены
08:52  31 августа
Убили бойца ВСУ и скрылись: на Полтавщине ликвидировали двух российских военных
08:10  31 августа
"Езжай на войну": в Познани поляка избили, приняв за украинца
UA | RU
UA | RU
31 августа 2026, 08:10

"Езжай на войну": в Познани поляка избили, приняв за украинца

31 августа 2026, 08:10
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В польском городе Познань группа мужчин напала на местного жителя, ошибочно приняв его за украинца

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

Во время инцидента нападающие выкрикивали оскорбления, упоминали УПА и Степана Бандеру, а также требовали от мужчины "ехать на войну".

По предварительной информации, причиной агрессии стало то, что нападавшие считали потерпевшего гражданином Украины. На самом деле он оказался поляком.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители. Детали относительно количества нападавших, состояния потерпевшего и возможных задержаний уточняются.

Как известно, в последнее время в Польше участились случаи нападений и проявлений агрессии по отношению к украинцам.

Напомним, в польской Гдыне неизвестный мужчина напал на 40-летнюю гражданку Украины, дважды ударив ее деревянной палкой по голове.

Недавно во Вроцлаве группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Обидчиков взяли под стражу на три месяца.

Ранее в польском городе Бельско-Бяла мужчина оскорблял трех украинских девушек-подростков в общественном транспорте. Правоохранители задержали его после инцидента. Во время конфликта мужчина требовал от детей "возвращаться в Украину" и выкрикивал оскорбительные фразы в их адрес.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина украинцы конфликт Польша Избиение Познань
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Директор ЦРУ в Москве: саммит троих или проверка Путина на готовность к миру
31 августа 2026, 09:40
Дроны, КАБы и артиллерия: РФ атаковала Харьковщину, есть раненые
31 августа 2026, 09:24
Убили бойца ВСУ и скрылись: на Полтавщине ликвидировали двух российских военных
31 августа 2026, 08:52
Россияне атаковали Николаевщину "Шахедами": раненый мужчина, поврежденные авто и склад
31 августа 2026, 08:41
РФ запустила по Украине ракету Х-59 и 121 дрон: есть попадания на 11 локациях
31 августа 2026, 08:25
В Херсоне российский дрон атаковал медучреждение: есть пострадавшие
31 августа 2026, 08:14
Ночная атака на Днепропетровщину: повреждены дома и предприятие
31 августа 2026, 07:58
Россияне ударили КАБами по Изюму: повреждены более 10 домов и электросети
31 августа 2026, 07:45
На Запорожье из-за российских атак погибли два человека, еще трое ранены
31 августа 2026, 07:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Юрий Касьянов
Все блоги »