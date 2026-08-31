На трассе Киев — Чоп временно ограничивали движение в направлении Киева

Фото: Полиция Киевской области

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

По информации патрульной полиции Киева, ограничение действовало, начиная с 23-го километра трассы. Водителям предлагали пользоваться альтернативными маршрутами.

В частности, на 23-м километре объезд осуществлялся через Дмитровку, Забучье, Бучу и Гостомель, а на 30-м километре через Шпитьки, Лычанку, Игнатьевку и Белогородку.

В 18:45 движение на автодороге М-06 Киев-Чоп в направлении Киева возобновили. Патрульная полиция сообщила, что в настоящее время проезд разрешен.

Напомним, что 30 августа в Шевченковском районе Киева ликвидировали пожары в нежилом здании. Из-за этого движение транспорта на улице Загоровской частично затруднено от перекрестка с улицей Овручской.