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31 серпня 2026, 20:55

За вибухи на оборонному підприємстві на Київщині, яке належить другу Зеленського, відповідальності не буде – відомий волонтер

31 серпня 2026, 20:55
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Фото з відкритих джерел
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У Київській області внаслідок вибуху на оборонному підприємстві загинули 38 людей. Проте, на думку відомого волонтера, відповідальності, як після трагедії у Вишневому, не буде

Таку думку висловив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, передає RegioNews.

Чмут нагадав аналогічний інцидент у Вишневому Київської області, де внаслідок російської атаки на склади державного "Укроборонпрому", які були розташовані впритул до житлової забудови, відбулася масштабна детонація. Тоді СБУ затримала керівників оборонного підприємства. Водночас у випадку з трагедією в селі Мила, що також на Київщині, волонтер переконаний, що реакції не буде, адже "своїх чіпати не можна".

Чмут натякнув, що оборонне підприємство в Милі належить близькому оточенню президента Володимира Зеленського. Фактично це підтвердив співвласник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штірлеман, який вважається наближеним до скандального бізнесмена, друга Зеленського й головного підозрюваного у справі "Мідас" ("Міндічгейт") Тимура Міндича. Штірлеман у коментарях під дописом Чмута назвав волонтера "негідником і брехуном".

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Що сталось у Милі

28 серпня внаслідок влучання російського безпілотника на території підприємства у селі Мила спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація. Внаслідок чого там загинули 38 людей, іще 52 людини отримали поранення.

Пошкоджено близько 300 об’єктів, із них більше 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. Із району евакуювали близько 400 людей, а ділянку траси Київ – Чоп тимчасово перекривали.

Президент України називав ситуацію в Милі "неприпустимою". Він наголошував, що винні у порушенні правил зберігання боєприпасів повинні нести відповідальність. Також премʼєр-міністр Сергій Корецький, коментуючи ситуацію в Милі, казав про те, що "трагедія у Вишневому не стала уроком".

Тимур Міндіч та Міндічгейт

У листопаді минулого року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в енергетичному секторах під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив. Так, приватні компанії, які бажали зокрема співпрацювати з НАЕК "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Сам механізм учасники називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Серед фігурантів скандалу, окрім Міндіча, який на відповідних плівках антикорупційних органів фігурує як "Карлсон", є:

  • Ігор Миронюк ("Рокет"),
  • виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),
  • Олександр Цукерман ("Шугармен"),
  • Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко й Людмила Зоріна.

Потрапив на плівки також і колишній міністр енергетики Герман Галущенко (у матеріалах НАБУ фігурує під прізвиськом "Гера"), зокрема через якого Міндіч зберігав вплив на енергетичну галузь.

Водночас нардеп Ярослав Железняк додає, що, за даними його джерел, фігурант "Шмель" на аудіозаписах, оприлюднених НАБУ в справі Мідас, – це один зі співвласників компанії Fire Point (зараз уже колишній) Ігор Хмельов, який є також "номінальним власником" мережі бутиків Kameron, заснованої дружиною Тимура Міндіча.

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