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31 августа 2026, 19:30

В Кривом Роге директору коммунального предприятия объявили подозрение в нанесении 3,6 млн грн убытков

31 августа 2026, 19:30
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Кривом Роге директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в завладении средствами предприятия из-за фиктивного трудоустройства 20 человек. По данным следствия, ущерб составил 3,6 млн гривен

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 62-летний руководитель организовал схему безосновательного начисления и выплаты заработной платы людям, фактически не выполнявшим свои трудовые обязанности.

По данным следствия, с июля 2023 года по ноябрь 2025 года мужчина обеспечил формальное трудоустройство на предприятии 20 человек. В то же время они фактически не находились на рабочих местах и не выполняли возложенные на них функции.

Для реализации схемы директор организовал оформление необходимых кадровых документов, а также внесение в табели учета рабочего времени ложных сведений о якобы исполнении работниками своих обязанностей.

В результате этого предприятию, по данным следствия, нанесен ущерб на 3,6 млн гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - завладение имуществом или средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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подозрение Кривой Рог директор коммунальное предприятие
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