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29 августа 2026, 16:48

Зеленский о детонации на Киевщине: первое попадание было в склад, которого там не должно было быть

29 августа 2026, 16:48
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Число жертв в результате детонации боеприпасов в селе Мила Бучанского района может возрасти, поскольку разбор завалов продолжается

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении, передает RegioNews.

Он прокомментировал ликвидацию последствий российского удара и детонацию боеприпасов в селе Мила. Зеленский подчеркнул, что количество жертв не окончательно, поскольку разбор завалов на месте взрывов продолжается.

По словам президента, первое попадание врага пришлось на склады Сил обороны, где хранились снаряды, мины, дроны и другие боеприпасы. Это привело к масштабной детонации и разрушению окружающей инфраструктуры.

"Ужасная ситуация и ужасная небрежность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми… После ситуации в Вишневом еще одно такое преступление – это совершенно недопустимо. Первое попадание было в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть", – подчеркнул Зеленский.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Президент провел разговоры с генеральным прокурором, главами МВД и СБУ, а также главнокомандующим ВСУ, заверив, что у правоохранителей есть все необходимые ресурсы для проведения расследования. Глава государства рассчитывает на оперативное обнародование деталей обществу и анонсировал ответ России за совершенные обстрелы.

Также Зеленский выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил всех служб, привлеченных к спасению людей.

Напомним, вечером 28 августа в результате попадания вражеского БпЛА на территории предприятия в селе Мила Бучанского района вспыхнул масштабный пожар, началась детонация.

Число жертв возросло до 37 человек, среди них – глава громады, погибший во время спасательной операции. 30 августа в Киевской области объявили День траура.

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