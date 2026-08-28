"Трагедия в Вишневом не стала уроком": премьер Корецкий о пожаре в Киевской области

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Об этом сообщил премьер-министр Украины, передает RegioNews .

Сергей Корецкий не уточняет, что именно горит на Киевщине, но заметил: произошел пожар с последующей детонацией. По его словам, принимаются меры по защите и спасению людей, при необходимости – их эвакуации.

"Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения делать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключения, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Ожидаю от стражей порядка мгновенной и строгой реакции", - говорит глава правительства.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Киеве из-за ситуации на трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничили движение всех транспортных средств по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении Житомира.