На Прикарпатье иномарка сбила ребенка

Фото: Национальная полиция

В Прикарпатье последние дни произошло две аварии. В частности, пострадал ребенок

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла 28 августа в Калуше. 60-летний водитель Nissan X-Trail ехал задним ходом, когда он наехал на 75-летнюю местную жительницу. В результате аварии пенсионерку с травмами госпитализировали.

Второе ДТП произошло в Ивано-Франковске. Там водитель Toyota Yaris сбил 13-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнюю с травмами госпитализировали.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины обоих дорожно-транспортных происшествий", - говорят в полиции.

Напомним, под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.