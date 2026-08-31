В Киеве предлагают изменить правила комендантского часа и движения транспорта во время тревог

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Совет обороны Киева принял обращение к правительству об изменении протоколов безопасности, действующих в столице. Речь идет, в частности, об организации движения мостами во время воздушных тревог, работе метро и ослаблении комендантского часа

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, столица предлагает обновить правила и меры по обеспечению жизнедеятельности с учетом нынешних условий.

В частности, при принятии новых протоколов безопасности Киев предлагает сменить работу метрополитена. Во время воздушных тревог Сырецко-Печерская (зеленая) линия метро должна работать без ограничений с обеспечением движения поездов и перевозки пассажиров через Южный мост между правым и левым берегами Днепра.

Наземный коммунальный транспорт, по словам Кличко, уже работает во время воздушных тревог.

Также Совет обороны Киева поручил Силам обороны и профильным структурным подразделениям КГГА безотлагательно подготовить предложения по снятию ограничений движения автотранспорта по мостам, где такие ограничения действуют во время тревог.

Отдельно Киев предлагает ослабить комендантский час. В частности, речь идет о разрешении движения транзитного грузового транспорта в этот период для обеспечения эффективной работы логистики.

Кроме того, предлагается разрешить людям передвигаться по городу в комендантский час, чтобы они могли добраться с вокзалов. Как пояснил Кличко, в последнее время поезда, а также другой междугородний и международный транспорт часто задерживаются и прибывают в Киев уже во время комендантского часа.

"Также предложим правительству рассмотреть наработки города по другому алгоритму работы бизнеса, некоторым медучреждениям, учебным заведениям, коммунальным учреждениям, предоставляющим сервисы горожанам", — сообщил мэр.

Напомним, что в Ивано-Франковской области усилят контроль за соблюдением комендантского часа после обращений жителей по поводу активного движения транспорта в ночное время.